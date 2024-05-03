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У Києві 3-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки: подробиці інциденту

13:15, 3 травня 2024
У столиці дівчинка впала з третього поверху будинку.
У Києві 3-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки: подробиці інциденту
Фото: Київ оперативний
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У четвер, 2 квітня, на столичних Позняках 3-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомив місцеві жителі у соцмережах.

Дівчинка впала з третього поверху будинку на вулиці Анни Ахматової, 8.

Попередньо, батьки лягли спати і залишили дівчинку на догляд іншим дітям, також неповнолітнім, а ті не вгледіли.

Ушкодження дівчинки виявились не серйозними: її забрали в лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

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