У Києві 3-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки: подробиці інциденту

У столиці дівчинка впала з третього поверху будинку.

Фото: Київ оперативний

У четвер, 2 квітня, на столичних Позняках 3-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомив місцеві жителі у соцмережах.

Дівчинка впала з третього поверху будинку на вулиці Анни Ахматової, 8.

Попередньо, батьки лягли спати і залишили дівчинку на догляд іншим дітям, також неповнолітнім, а ті не вгледіли.

Ушкодження дівчинки виявились не серйозними: її забрали в лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

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