В Киеве 3-летний ребенок выпал из окна многоэтажки: подробности инцидента

В столице девочка упала с третьего этажа дома.

Фото: Киев оперативный

В четверг, 2 апреля, на столичных Позняках 3-летний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Девочка упала с третьего этажа дома по улице Анны Ахматовой, 8.

Предварительно, родители легли спать и оставили девочку на присмотр другим детям, тоже несовершеннолетним, а те не усмотрели.

Повреждения девочки оказались не серьезными: ее забрали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

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