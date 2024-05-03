У Києві судитимуть трьох депутатів-ухилянтів

Депутати Київської міськради та помічник депутата постануть перед судом за ухилення від військової служби.

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Правоохоронцями було встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату КМВА сприяв оформленню липового «відрядження» трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

У ДБР зазначили, що три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).

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