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Какие нарушения зрения будут основанием для признания негодным – изменения в Расписание болезней для определения годности к военной службе

13:44, 3 мая 2024
Негодными признают лиц со слепотой обоих глаз или отсутствием одного глаза.
Какие нарушения зрения будут основанием для признания негодным – изменения в Расписание болезней для определения годности к военной службе
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступят в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

Соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262.

Соответственно, также в новой редакции изложено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службы в военном резерве.

В частности, определено, какие нарушения зрения будут основанием для признания лица негодным.

Так, лица, у которых есть расстройства зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на следующие категории:

  • слепота одного или обоих глаз; отсутствие одного или обоих глазных яблок – негодны к военной службе с исключением из военного учета
  • острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5; острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2 – годны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны
  • дихромазия, аномальная трихромазия любого типа – годны.

Состояния после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения – временно непригодны. Нуждаются в лечении, отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко 

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