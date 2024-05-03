Военнообязанные с определенными формами туберкулеза смогут служить – изменения в Расписание болезней

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступят в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени пригодности к военной службе.
Соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262.
В новой редакции изложено и приложение – Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве.
Согласно прошлой редакции расписания болезней клинически излеченный туберкулез и остаточные изменения являлись основанием для признания лица ограниченно годным для службы.
Однако в соответствии с изменениями, которые вступят в силу 4 мая, как известно, статус ограниченно годных отменят.
Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.
Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.
Итак, статья 2 Расписания болезней касается туберкулеза органов дыхания, подтвержденного или не подтвержденного бактериологически и гистологически А15-А16; туберкулеза нервной системы А17; туберкулез из других органов А18; милиарного туберкулеза А19.
Пункт «А». Активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації – непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
До цього пункту «а» належать:
Пункт «Б». Активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування – непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.
До цього пункту «б» належать:
Пункт «В». Клінічно вилікуваний туберкульоз – придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
До цього пункту «в» належать:
Наявність ексудативного плевриту, інших серозитів туберкульозної етіології, крім клінічних, обов’язково повинна бути підтверджена одним із перерахованих методів: цитологічним, мікробіологічним, імунологічним, а в окремих випадках за можливості та наявності показань - гістологічним (за допомогою пункційної біопсії).
Діагноз туберкульозу позалегеневої локалізації повинен бути також підтверджений одним із методів: цитологічним, гістологічним, мікробіологічним та іншими клініко-інструментальними методами.
Після завершення курсу стаціонарного та/або амбулаторного лікування або в разі відмови військовослужбовця від лікування за направленням начальника закладу охорони здоров’я (установи) проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби.
До великих залишкових змін належать:
Пункт «Г». Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій – придатні
До цього пункту «г» належать малі залишкові зміни після вилікуваного (у тому числі спонтанно) туберкульозу легень та позалегеневої локалізації після завершення повного курсу лікування без порушень функцій.
До малих залишкових змін належать:
Поєднання трьох і більше ознак, характерних для малих залишкових змін, слід розцінювати як великі залишкові зміни.
За умови клінічно діагностованого туберкульозу та відсутності небезпеки для оточуючих військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську експертизу в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, в яких відсутні протитуберкульозні підрозділи, з дотриманням експертних вимог цього Положення.
Автор: Наталя Мамченко
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