Будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным – утверждены изменения в Расписание болезней

4 мая вступят в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262.
Соответственно, также в новой редакции изложено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службы в военном резерве.
В частности, определены, какие болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушение обмена веществ (Е00-Е90), их последствия будут являться основанием для определения степени годности.
Так, в статье 13 Расписания говорится о всех болезнях щитовидной железы (за исключением новообразований) Е00-Е07; все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16; нарушение других эндокринных желез Е20-Е35; недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие Е40-Е90.
Со значительными нарушениями функций – непригодны к военной службе с исключением из военного учета.
К этому пункту относятся:
С умеренными нарушениями функций – пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны
К этому пункту относятся:
С незначительными нарушениями функций; при наличии объективных данных без нарушений функций – годны
К этому пункту относятся
В целях ранней диагностики нарушения углеводного обмена и сахарного диабета для проведения теста обследуемый принимает внутрь сухой порошок глюкозы, растворенный в 250 мл воды из расчета 1 г сухого порошка на 1 кг массы тела, но не более 100 г.
Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы и приравненных состояний – временно непригодны. Требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей
К этому пункту относятся состояния после хирургических вмешательств на щитовидной железе, курса радиойодотерапии, других эндокринных желез при нормализации их функций после лечения. По этому же пункту осматриваются военнослужащие по контракту, перенесшие острые и подострые тиреоидиты и состояния после стационарного лечения по поводу впервые выявленного сахарного диабета 1-го типа, тиреотоксикоза.
При ожирении другого происхождения обзор по графам I-II I Расписание болезней этого Положения проводится в зависимости от тяжести протекания основного заболевания по соответствующим статьям Расписания болезней.
Лица с несбалансированным питанием и физическим развитием (конституциональная высокорослость) осматриваются по статье 82 расписания болезней.
Ранее мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Наталья Мамченко
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