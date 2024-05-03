Будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным – утверждены изменения в Расписание болезней

Диабет в определенных формах будет основанием для признания лица непригодным для военной службы.

4 мая вступят в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262.

Соответственно, также в новой редакции изложено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службы в военном резерве.

В частности, определены, какие болезни эндокринной системы, расстройства питания

и нарушение обмена веществ (Е00-Е90), их последствия будут являться основанием для определения степени годности.

Так, в статье 13 Расписания говорится о всех болезнях щитовидной железы (за исключением новообразований) Е00-Е07; все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16; нарушение других эндокринных желез Е20-Е35; недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие Е40-Е90.

Со значительными нарушениями функций – непригодны к военной службе с исключением из военного учета.

К этому пункту относятся:

тяжелая форма сахарного диабета: инсулинозависимый с лабильным течением (частые, более двух, кетоацидотические или гипогликемические состояния), наличием осложнений (пролиферативная стадия ретинопатии, генерализованная симметричная полинейропатия, хроническая сенсорно-моторная или автономная нейропатия /сут и развитием почечной недостаточности, макроангиопатия) или наличием потребности в применении более 60 единиц инсулина в сутки для достижения состояния субкомпенсации углеводного обмена;

рецидивирующий тиреотоксикоз тяжелой степени (похудение, экзофтальм, удушье в покое, частота пульса более 120 ударов в минуту и нарушение сердечного ритма);

тяжелые формы гипотиреоза, требующие назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке 125 мкг в сутки и более;

несахарный диабет, требующий постоянного проведения заместительной терапии.

К этому пункту относятся также все болезни желез внутренней секреции (гипофиз, надпочечников, паращитовидной и половых желез), которые сопровождаются соответствующими клиническими проявлениями и отклонениями в лабораторных показателях; требуют длительного (более 1 года) патогенетического лечения.

С умеренными нарушениями функций – пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

К этому пункту относятся:

сахарный диабет средней тяжести: наличие осложнений (непролиферативная стадия ретинопатии, дистальная нейропатия с болевым синдромом, микро- и макроангиопатия), которая требует применения до 60 единиц инсулина в сутки для компенсации углеводного обмена или пероральных сахароснижающих препаратов;

тиреотоксикоз средней степени тяжести (снижение веса тела более 20% начальной, тахикардия до 120 ударов в минуту, характерные глазные симптомы);

заболевание щитовидной железы с гипотиреозом средней степени тяжести, что требует назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке от 75 до 124 мкг/сут;

алиментарное ожирение III степени.

К этому пункту также относятся заболевания желез внутренней секреции с умеренным нарушением функции.

С незначительными нарушениями функций; при наличии объективных данных без нарушений функций – годны

К этому пункту относятся

сахарный диабет легкой степени: отсутствие осложнений, компенсация достигается соблюдением диеты и модификацией образа жизни;

заболевание щитовидной железы с легким (обратным) течением тиреотоксикоза (легкая неврозоподобная симптоматика, снижение толерантности к физической нагрузке, тахикардия с частотой пульса до 100 ударов в минуту);

заболевания щитовидной железы с гипотиреозом легкой степени, требующие назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке до 75 мкг/сут;

диффузный и узловой зоб 1-3 степени без нарушения функций щитовидной железы;

гипоталамический синдром нейроэндокринной формы (ожирение, артериальная гипертензия, нарушение толерантности к углеводам, наличие стриев на туловище, конечностях);

алиментарное ожирение I-II степени;

нарушена толерантность к углеводам;

прооперированы по поводу гинекомастии с благоприятным исходом.

К этому пункту относится также функциональная гипербилирубинемия с постоянным повышением билирубина более 30 ммоль/л.

В целях ранней диагностики нарушения углеводного обмена и сахарного диабета для проведения теста обследуемый принимает внутрь сухой порошок глюкозы, растворенный в 250 мл воды из расчета 1 г сухого порошка на 1 кг массы тела, но не более 100 г.

Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы и приравненных состояний – временно непригодны. Требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

К этому пункту относятся состояния после хирургических вмешательств на щитовидной железе, курса радиойодотерапии, других эндокринных желез при нормализации их функций после лечения. По этому же пункту осматриваются военнослужащие по контракту, перенесшие острые и подострые тиреоидиты и состояния после стационарного лечения по поводу впервые выявленного сахарного диабета 1-го типа, тиреотоксикоза.

При ожирении другого происхождения обзор по графам I-II I Расписание болезней этого Положения проводится в зависимости от тяжести протекания основного заболевания по соответствующим статьям Расписания болезней.

Лица с несбалансированным питанием и физическим развитием (конституциональная высокорослость) осматриваются по статье 82 расписания болезней.

Ранее мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко