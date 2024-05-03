Чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним – затверджені зміни до Розкладу хвороб

4 травня набудуть сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262.
Відповідно також у новій редакції викладено Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.
Зокрема, визначено, які хвороби ендокринної системи, розлади харчування
та порушення обміну речовин (Е00-Е90), їх наслідки будуть підставою для визначення ступеню придатності.
Так, в статті 13 Розкладу йдеться про усі хвороби щитоподібної залози (за виключенням новоутворень) Е00-Е07; усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози Е10-Е16; порушення інших ендокринних залоз Е20-Е35; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші Е40-Е90.
Зі значними порушеннями функцій – непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
До цього пункту належать:
З помірними порушеннями функцій – придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони
До цього пункту належать:
З незначними порушеннями функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень функцій – придатні
До цього пункту належать
З метою ранньої діагностики порушення вуглеводного обміну та цукрового діабету для проведення тесту обстежуваний приймає внутрішньо сухий порошок глюкози, розчинений в 250 мл води з розрахунку 1 г сухого порошку на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.
Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів – тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків
До цього пункту належать стани після хірургічних втручань на щитоподібній залозі, курсу радіойодотерапії, інших ендокринних залозах при нормалізації їх функцій після лікування. За цим самим пунктом оглядаються військовослужбовці за контрактом, які перенесли гострі та підгострі тиреоїдити та стани після стаціонарного лікування з приводу вперше виявленого цукрового діабету 1-го типу, тиреотоксикозу.
При ожирінні іншого походження огляд за графами I-III Розкладу хвороб цього Положення проводиться залежно від тяжкості перебігу основного захворювання за відповідними cтаттями Розкладу хвороб.
Особи з незбалансованим харчуванням та фізичним розвитком (конституціональна високорослість) оглядаються за статтею 82 Розкладу хвороб.
Раніше ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.
З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.
Автор: Наталя Мамченко
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