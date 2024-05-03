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Продавали неіснуючих цуценят та котів: у Харкові викрили зухвалих шахраїв, фото

14:04, 3 травня 2024
Зловмисники ошукали щонайменше 10 громадян.
Продавали неіснуючих цуценят та котів: у Харкові викрили зухвалих шахраїв, фото
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У Харкові правоохоронці викрили та повідомили про підозру 17-річній дівчині та 18-річному хлопцю по факту шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, двоє друзів організували «схему» заробітку. На відомій платформі інтернет-оголошень вони публікували повідомлення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень.

Підозрювані, спілкуючись з клієнтами, просили у них передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень.

Довірливі громадяни направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили.

У прокуратурі додають, що відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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