Спортсменам під час публічних виступів на Олімпійських іграх необхідно послуговуватися державною мовою, — мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Тарас Кремінь наголосив на важливості використання державної мови під час публічних виступів на Олімпіаді.

Українським спортсменам та представникам на Олімпійських іграх-2024 необхідно послуговуватися державною мовою під час публічних виступів, коментарів чи пресконференцій. Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, омбудсмен це розповів, коментуючи розроблені Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту України рекомендації для українських атлетів щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами.

«Кожен український спортсмен на міжнародних змаганнях — приклад не лише атлетичної майстерності, а й гордості та поваги до своєї мови, народу, держави. Тому утвердження української мови в спортивній дипломатії найвищого рівня — це зміцнення наших лідерських позицій у світі», — сказав Кремінь.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь анонсував перехід до «наступальної українізації».

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