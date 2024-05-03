Відступ України від Конвенції із прав людини: у Мін’юсті роз’яснили, що відбулось насправді

У відомстві наголосили, що Україна не робила жодних заяв про намір порушувати права людини.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Україна подала оновлене повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи про відступ від норм Конвенції про захист прав людини за статтею 15 у зв’язку з введенням воєнного стану.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України Захар Тропін роз’яснив, що ж відбулось насправді, бо в деяких медіа поширювалась інформація про те, що Україна нібито повідомила Раду Європи про свій намір порушувати права людини.

За його словами, насправді Україна уточнила своє повідомлення про відступ від зобов’язань за Європейською конвенцією про права людини в бік скорочення переліку статей Конвенції, від яких Україна відступає і не робила жодних заяв про намір порушувати права людини.

«Варто розуміти, що відповідно до положень Конвенції під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка держава-учасниця може вживати заходів, що відступають від її зобовʼязань за цією Конвенцією. У випадку вжиття таких заходів держава зобов’язана повідомити Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття.

При цьому, слід зазначити, що повідомлення саме по собі не запроваджує надзвичайні заходи, а є лише засобом інформування Ради Європи про можливість їх запровадження», — зазначив Тропін.

Він наголосив, що основна мета інформування Генерального секретаря Ради Європи полягає в тому, що відступ від зобов’язань стає публічним.

«Важливо, що згідно з позицією Європейського суду з прав людини, відступ від зобов’язань за Конвенцією, навіть якщо він може бути виправданий обставинами, що його зумовили, не має наслідком звільнення держав від зобов’язання поважати принцип верховенства права та тісно пов’язаних з ним гарантій. Навіть у контексті надзвичайного стану має переважати основоположний принцип верховенства права.

У звʼязку з повномасштабною військовою агресією росії проти України, на підставі статті 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було прийнято Указ Президента України від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України від 24.02.2022 № 2102 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно з цими документами воєнний стан введено з 05:30 24.02.2022 та встановлено, що у звʼязку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

З огляду на вимогу щодо негайного повідомлення про такі заходи, вищезазначена інформація про запровадження воєнного стану та відповідний відступ була направлена Раді Європи у найкоротший термін одразу після запровадження режиму воєнного стану. На сайті Ради Європи вона була розміщена 01.03.2022.

Це було не перше повідомлення, зроблене Україною: починаючи з 2015 року Україна здійснила 20 таких повідомлень, що відповідало змінам правового режиму надзвичайної ситуації (АТО, операція об’єднаних сил, воєнний стан), а також обов’язку України регулярно інформувати Раду Європи про ситуацію з відступом від зобов’язань за Конвенцією та переглядом обсягу такого відступу.

Інформація щодо відступу від зобов’язань за Конвенцією, розміщена на сайті Ради Європи 04.04.2024, є уточненою інформацією про відступ від ряду зобов’язань за Конвенцією. В уточненій інформації, зокрема, прибрано цитування деяких положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану», які не стосуються відступу від зобов’язань за Конвенцією, та зменшено перелік статей, за якими здійснено відступ.

Заслуговує на окрему увагу питання про те, чому інформація розміщена 4 квітня 2024 року в публічному доступі на сайті Ради Європи викликала такий жвавий інтерес окремих медіа 30 квітня 2024 року. Крім того, інтерес був настільки скоординований та шкідницький, що Рада Європи була вимушена на своєму сайті офіційно спростовувати поширення неправдивої інформації», — роз’яснив Захар Тропін.

Додамо, що міністр юстиції Денис Малюська раніше пояснив зміст повідомлення щодо відступу.

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