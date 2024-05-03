Отступление Украины от Конвенции по правам человека: в Минюсте разъяснили, что произошло на самом деле

В ведомстве подчеркнули, что Украина не делала никаких заявлений о намерении нарушать права человека.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина подала обновленное сообщение Генеральному секретарю Совета Европы об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека по статье 15 в связи с введением военного положения.

Директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции Украины Захар Тропин разъяснил, что же произошло на самом деле, потому что в некоторых медиа распространялась информация о том, что Украина якобы уведомила Совет Европы о своем намерении нарушать права человека.

По его словам, на самом деле Украина уточнила свое сообщение об отступлении от обязательств по Европейской конвенции о правах человека в сторону сокращения перечня статей Конвенции, от которых Украина отступает и не делала никаких заявлений о намерении нарушать права человека.

«Следует понимать, что в соответствии с положениями Конвенции во время войны или другой общественной опасности, угрожающей жизни нации, любое государство-участник может принимать меры, отступающие от его обязательств по настоящей Конвенции. В случае принятия таких мер государство обязано уведомить Генерального секретаря Совета Европы о принятых им мерах и причинах их принятия.

При этом следует отметить, что сообщение само по себе не вводит чрезвычайные меры, а является лишь средством информирования Совета Европы о возможности их введения», — отметил Тропин.

Он подчеркнул, что основная цель информирования Генерального секретаря Совета Европы состоит в том, что отступление от обязательств становится публичным.

«Важно, что согласно позиции Европейского суда по правам человека, отступление от обязательств по Конвенции, даже если оно может быть оправдано обстоятельствами, которые его обусловили, не влечет освобождение государств от обязательства уважать принцип верховенства права и тесно связанных с ним гарантий. Даже в контексте чрезвычайного положения должен преобладать основополагающий принцип верховенства права.

В связи с полномасштабной военной агрессией рф против Украины, на основании статьи 106 Конституции Украины и Закона Украины «О правовом режиме военного положения» был принят Указ Президента Украины от 24.02.2022 «О введении военного положения в Украине» и Закон Украины от 24.02.2022 №2102 «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине».

Согласно этим документам военное положение введено с 05:30 24.02.2022 и установлено, что в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34 , 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав лиц в пределах и объеме, необходимые для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения.

Учитывая требование немедленного уведомления о таких мероприятиях, вышеупомянутая информация о введении военного положения и соответствующее отступление была направлена Совету Европы в кратчайшие сроки сразу после введения режима военного положения. На сайте Совета Европы он был размещен 01.03.2022.

Это было не первое сообщение, сделанное Украиной: начиная с 2015 года, Украина осуществила 20 таких сообщений, что соответствовало изменениям правового режима чрезвычайной ситуации (АТО, операция объединенных сил, военное положение), а также обязанности Украины регулярно информировать Совет Европы о ситуацию с отступлением от обязательств по Конвенции и пересмотром объема такого отступления.

Информация об отступлении от обязательств по Конвенции, размещенная на сайте Совета Европы 04.04.2024, является уточненной информацией об отступлении от ряда обязательств по Конвенции. В уточненной информации, в частности, убрано цитирование некоторых положений Закона Украины «О правовом режиме военного положения», не относящихся к отступлению от обязательств по Конвенции, и уменьшен перечень статей, по которым осуществлено отступление.

Заслуживает отдельного внимания вопрос о том, почему информация размещена 4 апреля 2024 года в публичном доступе на сайте Совета Европы вызвала такой живой интерес отдельных медиа 30 апреля 2024 года. Кроме того, интерес был настолько скоординирован и вреден, что Совет Европы был вынужден на своем сайте официально опровергать распространение ложной информации», — пояснил Захар Тропин.

Добавим, что министр юстиции Денис Малюска ранее объяснил содержание сообщения об отступлении.

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