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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь анонсував перехід до «наступальної українізації»

18:10, 2 травня 2024
Тарас Кремінь заявив, що «наступальна українізація» передбачатиме додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь анонсував перехід до «наступальної українізації»
Фото: prsa.pl
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що Україні потрібен перехід від лагідної до наступальної українізації країни. Про це він сказав, виступаючи онлайн на Міжнародній конференції «Мови та культури під час війни: (не)можливе, (пере)уявлене, (не)кероване» в Лондоні.

Він зазначив, що українська мова перебуває під прицілом російських злочинців.

«Погрози та вбивства людей, спалені бібліотеки і школи, знищені пам’ятники жертвам Голодомору та учасникам бойових дій, заміна вивісок і завезення пропагандистської літератури – серед прикладів лінгвоциду», - зазначив Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен вважає, що потрібен перехід від лагідної (оборонної) до наступальної українізації країни, яка передбачатиме додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови.

«Утверджуючи українську мову, ми посилюємо національну безпеку та захищаємо територіальну цілісність, дбаємо про майбутнє держави і відстоюємо право кожного громадянина. Дух свободи, відваги, єдності та боротьби наближає перемогу України», - наголосив Тарас Кремінь.

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