На Львівщині у чоловіка конфіскували мікроавтобус через контрабанду цигарок

Чоловік намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок цигарок.

На Львівщині 31-річний чоловік намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок сигарет. Сховок помітили прикордонники та працівники митниці, які вилучили контрабанду та мікроавтобус чоловіка. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Мікроавтобус Mercedes, під керуванням 31-річного громадянина, прямував до Польщі. Для проходження контролю водій скерував автомобіль на смугу «зелений коридор» та повідомив, що переміщує особисті речі.

Під час огляду в конструктивних порожнинах багажного відділення виявили приховані сигарети. У спеціально виготовленому тайнику житель Львівщини намагався перемістити 130 пачок сигарет різних марок.

За цим фактом складено протокол. Сигарети та автомобіль вилучено до рішення суду, сума оцінки встановлюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.



