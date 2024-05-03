На Львовщине у мужчины конфисковали микроавтобус из-за контрабанды сигарет

Мужчина пытался незаконно вывезти в Польшу 130 пачек сигарет.

Во Львовской области 31-летний мужчина пытался незаконно вывезти в Польшу 130 пачек сигарет. Укрытие заметили пограничники и работники таможни, которые изъяли контрабанду и микроавтобус мужчины. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Микроавтобус Mercedes, под управлением 31-летнего гражданина, направлялся в Польшу. Для прохождения контроля водитель направил автомобиль на полосу "зеленый коридор" и сообщил, что перемещает личные вещи.

В ходе осмотра в конструктивных полостях багажного отделения обнаружили скрытые сигареты. В специально изготовленном тайнике житель Львовщины пытался переместить 130 пачек сигарет разных марок.

По этому факту составлен протокол. Сигареты и автомобиль изъяты до решения суда, сумма оценки устанавливается.

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