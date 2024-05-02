Языковой омбудсмен Тарас Креминь анонсировал переход к «наступательной украинизации»

Тарас Креминь заявил, что «наступательная украинизация» будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

Фото: prsa.pl

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Украине нужен переход от кроткой к наступательной украинизации страны. Об этом он сказал, выступая онлайн на Международной конференции «Языки и культуры во время войны: (не) возможно, (пере)представлено, (не) управляемо» в Лондоне.

Он отметил, что украинский язык находится под прицелом российских преступников.

«Угрозы и убийства людей, сожженные библиотеки и школы, уничтожены памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы – среди примеров лингвоцида», - сказал Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен считает, что нужен переход от кроткой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

«Утверждая украинский язык, мы усиливаем национальную безопасность и защищаем территориальную целостность, заботимся о будущем государства и отстаиваем право каждого гражданина. Дух свободы, отваги, единства и борьбы приближает победу Украины», – отметил Тарас Креминь.

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