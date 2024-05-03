Спортсменам во время публичных выступлений на Олимпийских играх необходимо использовать государственный язык, — языковой омбудсмен Тарас Креминь

Тарас Креминь отметил важность использования государственного языка во время публичных выступлений на Олимпиаде.

Украинским спортсменам и представителям на Олимпийских играх-2024 необходимо использовать государственный язык во время публичных выступлений, комментариев или пресс-конференций. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В частности, омбудсмен рассказал, комментируя разработанные Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта Украины рекомендации для украинских атлетов по контакту с российскими и белорусскими спортсменами.

«Каждый украинский спортсмен на международных соревнованиях — пример не только атлетического мастерства, но и гордости и уважения своему языку, народу, государству. Поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии высочайшего уровня – это укрепление наших лидерских позиций в мире», – сказал Креминь.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь анонсировал переход к «наступательной украинизации».

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