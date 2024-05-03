Продавали несуществующих щенков и кошек: в Харькове разоблачили дерзких мошенников, фото

Злоумышленники обманули не менее 10 граждан.

В Харькове правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 17-летней девушке и 18-летнему парню по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, два друга организовали «схему» заработка. На известной платформе интернет-объявлений они публиковали сообщения о продаже кошек и щенков разных пород, которых на самом деле у них не было.

В среднем за животное дельцы объявляли стоимость от 10 до 15 тысяч гривен.

Подозреваемые, общаясь с клиентами, просили у них предоплату на сумму от 1 до 2 тысяч гривен.

Доверчивые граждане направляли деньги, затем парень и девушка на связь больше не выходили.

В прокуратуре добавляют, что известно по меньшей мере 10 эпизодов преступной деятельности мошенников. Следствие продолжается, устанавливаются все потерпевшие, которых успели обмануть подозреваемые.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

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