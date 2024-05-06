Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку

Не виключено, що у новій формі військовий квиток буде електронним.

Після оновлення даних у ТЦК інформація потрапляє до електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг». Ця оновлена інформація буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації.

Наразі готується нова форма військово-облікових документів. Це пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

«Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у Єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікового документу працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань» - зазначив він.

Деяких особам вже наклеїли у військовий квиток штрих-код. Як зазначив Юрій Галущенко, такі штрих-коди роздруковані із Реєстру «Оберіг».

За його словами, наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка. А ті, хто вже мають ВОД, які видані до набрання чинності законом, є дійсними.

Ті документи, які були видані до набрання чинності законом 3633 від 11 квітня 2024 року, відомий у суспільстві як закон про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи будуть внесені відповідні відмітки.

Зазначимо, що раніше у Міноборони розповіли, що на базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток. Електронний військовий обліковий документ – це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Нагадаємо, що з 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста, через яких громадяни зможуть оновити дані.

Також 18 травня набуває сили закон про посилення мобілізації, за яким у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Відповідні норми передбачає оновлена стаття 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у фінальній редакції законопроекту про посилення мобілізації (законопроект 10449).

Встановлено, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Нагадаємо, що даний Реєстр буде наповнено широким набором даних про громадян відповідно до закону про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), який набув сили 4 квітня. У цьому Реєстрі будуть персональні дані про місце проживання та місце перебування, оцифроване обличчя, дані про податковий номер, місце роботи, проходження медичного огляду, чи має людина посвідчення водія тощо.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

Отже, представник ТЦК та поліцейський заразом зможуть бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходив ВЛК, де він проживає та працює.

Автор: Наталя Мамченко

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