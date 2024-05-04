На Закарпатті судитимуть чоловіка, який під приводом пошуку зниклого військового виманив у його дружини 10500 доларів

Він запевнив жінку, що нібито володіє інформацією про перебування військового у полоні рф та має необхідні зв’язки.

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який під приводом пошуку зниклого військовослужбовця виманив у його дружини 10 500 доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, прокуратура скерувала на розгляд суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівщини за фактом скоєння ним шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під приводом допомоги у пошуку зниклого військовослужбовця ЗСУ незаконно заволодів грошима його дружини. Він запевнив жінку, що володіє інформацією про перебування військового у полоні рф та має необхідні зв’язки. Аби сприяти поверненню чоловіка, потерпіла мала надати 10 500 доларів.

Мешканка Ужгорода, довірившись зловмиснику, протягом квітня-травня минулого року передала йому гроші кількома частинами. Надалі, зрозумівши, що її обманули та не мали реального наміру допомогти, звернулася до правоохоронних органів.

Зазначимо, що правопорушник – раніше судимий за крадіжку і на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання, призначеного йому вироком Хмельницького міськрайонного суду.

Наразі розгляд провадження відбувається в Ужгородському міськрайонному суді. Сам обвинувачений знаходиться під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.