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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який під приводом пошуку зниклого військового виманив у його дружини 10500 доларів

08:49, 4 травня 2024
Він запевнив жінку, що нібито володіє інформацією про перебування військового у полоні рф та має необхідні зв’язки.
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який під приводом пошуку зниклого військового виманив у його дружини 10500 доларів
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який під приводом пошуку зниклого військовослужбовця виманив у його дружини 10 500 доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, прокуратура скерувала на розгляд суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівщини за фактом скоєння ним шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під приводом допомоги у пошуку зниклого військовослужбовця ЗСУ незаконно заволодів грошима його дружини. Він запевнив жінку, що володіє інформацією про перебування військового у полоні рф та має необхідні зв’язки. Аби сприяти поверненню чоловіка, потерпіла мала надати 10 500 доларів.

Мешканка Ужгорода, довірившись зловмиснику, протягом квітня-травня минулого року передала йому гроші кількома частинами. Надалі, зрозумівши, що її обманули та не мали реального наміру допомогти, звернулася до правоохоронних органів.

Зазначимо, що правопорушник – раніше судимий за крадіжку і на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання, призначеного йому вироком Хмельницького міськрайонного суду.

Наразі розгляд провадження відбувається в Ужгородському міськрайонному суді. Сам обвинувачений знаходиться під вартою.

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