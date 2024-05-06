Між судами та органами прокуратури з’явиться електронний обмін процесуальними документами

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між Державною судовою адміністрацією та Офісом Генерального прокурора.

Джерело фото: Судова влада

Державна судова адміністрація та Офіс Генерального прокурора 2 травня 2024 року затвердили спільний наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної судової адміністрації та Офісу Генерального прокурора».

Наказ передбачає, що державне підприємство «Інформаційні судові системи» спільно з Департаментом інформаційних технологій Офісу Генпрокурора до 1 січня 2025 року повинні розробити протокол про технічну взаємодію між підсистемою «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та інформаційною системою «Система електронного документообігу органів прокуратури України» і подати його для затвердження до ДСА та Офісу Генерального прокурора.

Згідно з затвердженим Порядком, стане можливою реєстрація електронних кабінетів органів прокуратури (включно з Офісом Генпрокурора та САП) у підсистемі ЄСІТС «Електронний кабінет», а також обмін в електронній формі процесуальними та іншими документами, пов’язаними з розглядом справ у суді, між органами прокуратури та судами через підсистему «Електронний суд» ЄСІТС.

Реєстрація у підсистемі «Електронний кабінет» ЕСІТС має бути здійснена з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу прокуратури, такими органами прокуратури:

Офіс Генерального прокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

обласні та спеціалізовані (на правах обласних) прокуратури

А з використанням умовних ідентифікаційних кодів, визначених у переліку, реєстрацію мають здійснити:

окружні та спеціалізовані (на правах окружних) прокуратури

Відповідно, обмін процесуальними та іншими документами, пов’язаними з розглядом справ у суді, між органами прокуратури і судами в електронній формі буде здійснюватися з використанням програмних інтерфейсів шляхом автоматизованого обміну інформацією між підсистемою ЄСІТС «Електронний суд» та інформаційною системою «Система електронного документообігу органів прокуратури України».

Забезпечення електронної інформаційної взаємодії між інформаційними системами ДСА та Офісу Генпрокурора, а також захист інформації, покладено на ДП «Інформаційні судові системи» та Департамент інформаційних технологій Офісу Генпрокурора.

Для забезпечення цілісності інформації (електронних даних) та електронної ідентифікації її створювача (встановлення джерела походження) буде використовуватися кваліфікований електронний підпис чи печатка учасників обміну.

Разом з тим, між підсистемою ЄСІТС «Електронний суд» та інформаційною системою «Система електронного документообігу органів прокуратури України», обмін документами, які містять службову інформацію та державну таємницю, здійснюватися не буде.

Детальніше з «Порядком електронної інформаційної взаємодії Державної судової адміністрації України та Офісу Генерального прокурора» та Переліком умовних ідентифікаційних кодів окружних та спеціалізованих на правах окружних прокуратур, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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