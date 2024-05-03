У Генштабі нагадали, що висновок ВЛК щодо ступеню придатності до служби є дійсним один рік

Висновок військово-лікарської комісії стосовно ступеню придатності діє один рік з дня його отримання.

У Генштабі нагадали, що висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) про визначення ступеню придатності до військової служби діють один рік. Це пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

«У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Бог, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення» - зазначив він.

Якщо особа буде запрошена на ВЛК відповідною повісткою, то вона має пройти і ВЛК. На запитання, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК, Юрій Глущенко зазначив, що «таке завдання не стоїть».

«Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять» - підкреслив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно зі змінами до Положення про проходження військово-лікарської експертизи, яке набуде сили 4 травня, постанова ВЛК буде скасована, якщо попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству чи була прийнята на підставі недійсних документів.

Також у нормах оновленого Положення зазначено, що постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного, за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров’я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК та СП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Під час дії особливого періоду постанови ВЛК районних, міських ТЦК та СП про непридатність до військової служби військовозобов’язаних оформлюються свідоцтвами про хворобу у трьох примірниках, які не пізніше десятиденного строку з дня закінчення медичного огляду та перевірки ВЛК обласних (Київського та Севастопольського міських) ТЦК та СП, направляються на затвердження до штатних ВЛК згідно адміністративно-територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи.

Інші постанови ВЛК районних, міських ТЦК та СП, на особливий період оформлюються довідкою військово-лікарської комісії у трьох примірниках.

Постанови ВЛК ТЦК та СП у формулюванні «Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)» не пізніше п’ятиденного строку з дня закінчення медичного огляду, направляються з метою контролю до ВЛК обласних (Київського та Севастопольського міських) ТЦК та СП.

Копія довідки ВЛК з підписом про ознайомлення та датою видається особі, яка пройшла медичний огляд.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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