В Генштабе напомнили, что вывод ВЛК о степени пригодности к службе действителен один год

Заключение военно-врачебной комиссии относительно степени годности действует один год со дня его получения.

В Генштабе напомнили, что выводы военно-врачебных комиссий (ВВК) об определении степени пригодности к военной службе действуют один год. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

«У человека через год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-нибудь пролечиться. Через год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением к ВЛК либо подтверждается пригодность к военной службе, либо выносится другое решение», - отметил он.

Если лицо будет приглашено на ВЛК соответствующей повесткой, то оно должно пройти и ВЛК. На вопрос, автоматически ли все обновляющие данные получают направление на прохождение ВЛК, Юрий Глущенко отметил, что «такая задача не стоит».

«Такое решение принимает ТЦК исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят», - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно изменениям в Положение о прохождении военно-врачебной экспертизы, которое вступит в силу 4 мая, постановление ВЛК будет отменено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Также в нормах обновленного Положения отмечено, что постановление ВЛК районных, городских ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации на особый период действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Если в состоянии здоровья военнообязанного, по его обращению или выводам врачей заведения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторное медицинское освидетельствование с целью определения степени пригодности к военной службе.

Во время действия особого периода постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП о непригодности к военной службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни в трех экземплярах, не позднее десятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП направляются на утверждение в штатные ВЛК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.

Другие постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП на особый период оформляются справкой военно-врачебной комиссии в трех экземплярах.

Постановления ВЛК ТЦК и СП в формулировке «Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)» не позднее пятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра, направляются в целях контроля в ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП.

Копия справки ВЛК с подписью об ознакомлении и датой выдается лицу, прошедшему медицинское освидетельствование.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.