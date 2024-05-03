Украина стоит перед новым этапом войны с рф: враг попытается расширить наступление, — Зеленский

По словам Президента, россияне готовятся к попытке расширить наступательные действия.

Украина стоит перед новым этапом войны с рф. Враг планирует попытаться расширить наступательные действия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня уже 800-й день войны. Это очень сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Теперь мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия», - заявил Глава государства.

По его словам, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал – не будет способен достичь своих целей.

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