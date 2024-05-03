Україна стоїть перед новим етапом війни з рф: ворог спробує розширити наступ, — Зеленський

За словами Президента, росіяни готуються до спроби розширити наступальні дії.

Україна стоїть перед новим етапом війни з рф. Ворог планує спробувати розширити наступальні дії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії», - заявив Глава держави.

За його словами, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани рф. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв - не буде здатний досягти своїх цілей.

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