В ботсаду Гришка в Києві скаржаться, що люди лазять через паркан та ламають бузок

Національний ботанічний сад Києва просить відвідувачів не ламати квіти та не порушувати графік.

Національний ботанічний сад імені Гришка в Києві звернувся до відвідувачів із закликом поважати працівників установи та їхню роботу після того, як кілька осіб почали приходити на територію саду ще до початку робочого дня, а деякі навіть ламали квітучі бузки.

На офіційних сторінках ботсаду з'явилося звернення, де зазначено, що останніми тижнями у соціальних мережах поширювався тренд зустрічі сходу сонця серед квітучих рослин, що спричинило масове відвідування саду в неробочий час.

Наприкінці минулого тижня в соцмережах поширилися кадри, як люди перелазять через ворота саду ще до його відкриття, щоб спостерігати за сходом сонця. Про це повідомили в коментарях представники ботсаду, які наголосили на тому, що така поведінка відвідувачів неприпустима.

«Майже виламували ворота, турнікети, пейпас. Ми сьогодні були нажахані ставленням людей. Це не парк, це — ботанічний сад. Усі хочуть прийти подивитися на бузок. Для того, щоб він квітнув, працівники ботсаду працюють 90 років, щоб той бузок зберігся. А так просто все ламати — ми сьогодні були шоковані тим, що відбувається», — зазначили в ботсаду.

Представниця ботсаду наголосила, що відвідування саду на сході сонця ніколи не було опцією, оскільки сад має визначений графік роботи. Установа відкрита для відвідувачів з 07:00 до 22:00, а каси на вхід працюють з 08:00.

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