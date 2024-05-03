Кабмін оновив Правила бронювання чиновників від мобілізації, — речник Міноборони

Вйськовозобов'язані, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими.

В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими.

«Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування», - сказав Лазуткін.

Він наголосив, категорії Б та В - вже будуть бронюватися лише на 50%.

«Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці», - додав речник Міноборони.

За його словами, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Додамо, що непридатні та чоловіки, виключені з військового обліку, але без відмітки у військовому квитку, повинні оновити свої дані у ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

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