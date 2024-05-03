Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив Правила бронювання чиновників від мобілізації, — речник Міноборони

18:10, 3 травня 2024
Вйськовозобов'язані, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими.
Кабмін оновив Правила бронювання чиновників від мобілізації, — речник Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими.

«Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування», - сказав Лазуткін.

Він наголосив, категорії Б та В - вже будуть бронюватися лише на 50%.

«Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці», - додав речник Міноборони.

За його словами, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Додамо, що непридатні та чоловіки, виключені з військового обліку, але без відмітки у військовому квитку, повинні оновити свої дані у ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Генштабі нагадали, що висновок ВЛК щодо ступеню придатності до служби є дійсним один рік

Висновок військово-лікарської комісії стосовно ступеню придатності діє один рік з дня його отримання.

Непридатні та чоловіки, виключені з військового обліку, але без відмітки у військовому квитку, повинні оновити свої дані у ТЦК – Генштаб

У Генштабі ЗСУ пояснили, чи повинні оновлювати свої дані у ТЦК особи, виключені з військового обліку та непридатні.

До членів ВЛК встановили вимоги щодо доброчесності та визначили, як будуть скасовуватися постанови ВЛК

Постанова ВЛК буде скасована, якщо попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству чи була прийнята на підставі недійсних документів.

Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, але за новим розкладом хвороб особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.

Навіть якщо житло чи земля мають іншого власника, це не дає права службовим особам входити на ці об’єкти без дозволу фактичного володільця за межами законних процедур – ВС

Службові особи міської ради та директор КП шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я незаконно проникли у володіння особи– садибу та протиправно провели огляд земельної ділянки – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва