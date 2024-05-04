Водію BMW X3, який у Києві збив жінку на пішохідному переході, обрали запобіжний захід

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У Києві суд обрав запобіжний захід 19-річному водію «BMW X3», який збив жінку на пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що ДТП сталася 1 травня по вулиці Князів Острозьких у Печерському районі міста на нерегульованому пішохідному переході. Постраждала – 37-річна місцева мешканка, яка внаслідок наїзду автомобіля отримала численні тяжкі травми. Медики госпіталізували її до лікарні.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Загалом правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше ми писали, що у Києві водій фури влетів у легковик, обірвав електромережу, а потім ще й випив коньяку.

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