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У Києві врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на Троєщині

07:00, 4 травня 2024
Бобра пригостили яблуком та викликали на допомогу фахівців із Команди порятунку тварин.
У Києві врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на Троєщині
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У столиці врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на Троєщині.

Місцеві мешканці помітили бобра біля житлових будинків. За їхніми словами, тваринка пів дня провела в парковій зоні і, скоріш за все, не могла знайти дорогу до водойми. Тому небайдужі викликали на допомогу фахівців з Команди порятунку тварин та пригостили бобра яблуком.

Рятувальники відвезли тварину до водойми. У коментарі ЗМІ вони пояснили, що зараз у бобрів сезон міграції молодих особин.

«У них такий спосіб життя. Коли дітки у сімействі бобрів підростають, то батьки навесні їх просто виганяють з рідної греблі, і вони мають самостійно знайти собі оселю. Тому, ймовірно, наш врятований бобер рухався Троєщиною в пошуках нової домівки і заблукав серед багатоповерхівок, тому й опинився в незвичному для себе місці. Зараз він уже у своєму природному середовищі і, можливо, навіть знайшов нову домівку», – пояснили «ТСН» у Команді порятунку тварин.

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