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У Львові чоловік погрожуючи бармену ножем, викрав виручку

07:18, 4 травня 2024
У Львові затримали іноземця за розбійний напад в ресторані.
У Львові чоловік погрожуючи бармену ножем, викрав виручку
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У центрі Львова правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на один з місцевих ресторанів. Зловмисник, за словами свідків, підійшов до барної стійки, загрожуючи ножем бармену, та заволодів виручкою у сумі близько 5 тисяч гривень, після чого втік. Про це повідомила поліція Львівської області.

Після надходження повідомлення від працівника ресторану про напад, правоохоронці розпочали оперативні заходи. Завдяки аналізу відеозаписів системи відеоспостереження та співпраці різних підрозділів поліції, зловмисника вдалося встановити та затримати на площі Ринок.

Затриманим виявився 42-річний іноземець, який тимчасово проживає у Львові. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Розбій" Кримінального кодексу України. За цим злочином йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесу. Йому може бути застосовано максимальну міру покарання згідно з законодавством.

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