Во Львове мужчина, угрожая бармену ножом, похитил выручку

Во Львове задержали иностранца за разбойное нападение в ресторане.

В центре Львова правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на один из местных ресторанов. Злоумышленник, по словам свидетелей, подошел к барной стойке, угрожая ножом бармену, и завладел выручкой в сумме около 5 тысяч гривен, после чего скрылся. Об этом сообщила полиция Львовской области.

После поступления сообщения от работника ресторана о нападении, правоохранители начали оперативные мероприятия. Благодаря анализу видеозаписей системы видеонаблюдения и сотрудничества различных подразделений полиции, злоумышленника удалось установить и задержать на площади Рынок.

Задержанным оказался 42-летний иностранец, который временно проживает во Львове. Следователи открыли уголовное производство по статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процесса. Ему может быть применена максимальная мера наказания согласно законодательству.

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