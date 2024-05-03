Негодные и мужчины, исключенные из военного учета, но без отметки в военном билете, должны обновить свои данные в ТЦК – Генштаб

В Генштабе ВСУ объяснили, должны ли обновлять свои данные в ТЦК лица, исключенные из военного учета и негодные.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные, включая тех, кто негоден к военной службе и тех, кто был исключен из военного учета, но не имеет об этом соответствующей отметки в военно-учетном документе. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

«Законом предусмотрено, что все граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Несмотря на то, что он годен или ограниченно годен, негоден к военной службе», - отметил он.

Что касается мужчин, которые были исключены из военного учета в свое время, то внимание следует уделить тому, имеет ли такой мужчина соответствующую отметку в военном билете.

«Если гражданин от 18 до 60 лет исключен из военного учета (это указано в соответствующих государственных реестрах, в его военном билете), такому гражданину не нужно приходить для обновления своих данных.

Но хочу подчеркнуть, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими отметками. Если в этом документе нет отметки, что он исключен из военного учета, то при проверке этих документов к этому гражданину возникнут вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения», - подчеркнул Юрий Глущенко.

Следовательно, если человек был исключен из военного учета, но не имеет записи об этом в военно-учетном документе, например в военном билете, то этому человеку придется обратиться в ТЦК, чтобы получить эту запись. Он обязан иметь при себе эти документы.

Юрий Глущенко также пояснил, что те граждане, которые до вступления в силу закона о мобилизации 10449 уже прибыли в ТЦК и обновили данные не будут обязаны после вступления закона в силу вновь идти и обновлять свои данные, соответствующие распоряжения уже отданы.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.