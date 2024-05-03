Директор госпредприятия погорел на взятке: получил $8500 за разрешение на размещение зоны отдыха

Директор предприятия задержали после получения денежных средств.

В Киевской области правоохранители разоблачили на получении взятки и сообщили о подозрении директору одного из государственных предприятий Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый сообщил представителю общества, что может предоставить ему разрешение на размещение развлекательного комплекса и зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевщины и столицы. Стоимость заключения договора о предоставлении услуг по эксплуатации он оценил в 8,5 тыс. долларов США.

После получения денежных средств директора предприятия задержали. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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