Директор держпідприємства погорів на хабарі: отримав $8500 за дозвіл на розміщення зони відпочинку

Директора підприємства затримали після одержання грошових коштів.

На Київщині правоохоронці викрили на одержанні хабаря та повідомили про підозру директору одного з державних підприємств Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний повідомив представнику товариства що може надати йому дозвіл на розміщення розважального комплексу та зони відпочинку на гідротехнічних спорудах Київщини та столиці. Вартість укладання договору про надання послуг з експлуатації він оцінив у 8,5 тис доларів США.

Після одержання грошових коштів директора підприємства затримали. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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