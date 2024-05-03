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На Великдень над Землею пройде один з найпотужніших метеоритних дощів ХХІ століття

23:48, 3 травня 2024
Метеоритний дощ викликаний падінням уламків від комети Галлея.
На Великдень над Землею пройде один з найпотужніших метеоритних дощів ХХІ століття
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В найближчу неділю, 5 травня, вчені передбачають надзвичайно потужний метеоритний дощ, який, за їхніми прогнозами, може стати найсильнішим за всю першу чверть ХХІ століття. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Метеоритний потік, викликаний падінням уламків від комети Галлея, відомий як Ета-Аквариди, досягне свого піку, який триватиме аж до 10 травня. Особливо інтенсивні спостереження обіцяються на тлі молодого місяця.

Найкраще це природне явище можна буде спостерігати в південній півкулі Землі, де воно буде найбільш вражаючим.

Метеоритні дощі виникають тоді, коли Земля перетинає потоки пилу та уламків комет і астероїдів у своєму шляху навколо Сонця. Ці уламки влучають у атмосферу та зазвичай згорають, створюючи спектакль на небі.

Дослідники, що вивчають Ета-Аквариди, вважають, що цього року може спостерігатися значне збільшення кількості метеоритів. Деякі навіть стверджують, що це може бути найбільш вражаючим метеоритним дощем за всю історію ХХІ століття, але інші дослідники висловлюють сумніви у цьому прогнозі.

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