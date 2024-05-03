У Міноборони відповіли, хто з держслужбовців підпадає під бронювання

Зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії «А», категорія «Б» і категорія «В» вже буде бронюватись лише на 50%.

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Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від мобілізації. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

«Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур – Міністерства оборони, Нацполіції тощо – також стають на військовий облік», - повідомив Лазуткін, якого цитує «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання, хто з держслужбовців підпадає під бронювання від мобілізації, речник повідомив, що є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від неї.

«Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії «А». Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія «Б» і категорія «В» вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими», - пояснив речник, додавши, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Крім того, відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління – судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

Як писала «Судово-юридична газета», за 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що норма законопроекту 10449 стосовно бронювання державних службовців допускала подвійне тлумачення. У такій же неоднозначній редакції вона лишилася і після ухвалення закону, що може призвести до проблем на практиці.

Також ми писали, що чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову.

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