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Чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову

13:22, 30 квітня 2024
Чиновників, які займаються експертизою нормативних актів, фактично прирівняли до осіб з інвалідністю у питання наданні відстрочки від призову під час мобілізації.
Чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову
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Чиновники, що займаються вивченням нормативно-правових актів, отримають відстрочку від призову. Відповідну норму містить закон 3633-IX про посиленням мобілізації, який набуде чинності 18 травня (законопроект 10449).

Так, до оновленої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка встановлює категорії осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, додали військовозобов’язаних державних службовців, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Отже, таким чином таких експертів з нормативно-правових актів виділили окремо та прирівняли до осіб з інвалідністю, осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, опікунів недієздатних осіб тощо.

Нагадаємо, що окремо в законі регулюється питання бронювання. Таким чином, окрім опції бронювання, правила якого ще додатково має визначити у новій постанові Кабмін, такі держслужбовці-експерти отримають гарантовану відстрочку.

При цьому з нового закону не досить чітко випливає, як саме у державних органах будуть визначати таких експертів.

Автор: Наталя Мамченко 

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Чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову

Чиновників, які займаються експертизою нормативних актів, фактично прирівняли до осіб з інвалідністю у питання наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

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