У Києві поліції, яка виїхала на виклик, двері відкрив чоловік з мечем та гвинтівкою

На спецлінію звернувся громадянин з повідомленням про те, що невідомий чоловік погрожує йому автоматом.

У Києві на спецлінію звернувся громадянин з повідомленням про те, що невідомий чоловік погрожує йому автоматом. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Як зазначається, подія відбулася в Деснянському районі. Заявник розповів про агресивного чоловіка, який погрожував йому предметом, схожим на зброю, та надав його детальний опис, вказавши напрямок, в якому він пішов.

Правоохоронці встановили місце проживання ймовірного порушника. Двері до квартири відчинив громадянин, який, як повідомляють у поліції, агресивно поводився та тримав у руках меч. Інспектори затримали чоловіка та виявили гвинтівку, якою він, ймовірно, погрожував заявнику, на коридорі.

Для подальшого з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчих.

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