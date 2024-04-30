В Киеве полиции, которая выехала на вызов, дверь открыл мужчина с мечом и винтовкой

На спецлинию обратился гражданин с уведомлением о том, что неизвестный мужчина угрожает ему автоматом.

В Киеве на спецлинию обратился гражданин с уведомлением о том, что неизвестный мужчина угрожает ему автоматом. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Как отмечается, событие произошло в Деснянском районе. Заявитель рассказал об агрессивном мужчине, который угрожал ему предметом, похожим на оружие, и предоставил его подробное описание, указав направление, в котором он ушел.

Правоохранители установили место жительства предполагаемого нарушителя. Дверь в квартиру открыл гражданин, который, как сообщают в полиции, агрессивно вел себя и держал в руках меч. Инспекторы задержали мужчину и обнаружили винтовку, которой он, вероятно, угрожал заявителю в коридоре.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.

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