Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

Во вторник, 29 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Коваленко Павел Леонидович – Токмакский районный суд Запорожской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Выбодовский Александр Дмитриевич - Хозяйственный суд Хмельницкой области - отложен

Ковальчук Елена Константиновна – Хмельницкий окружной административный суд – отвечает занимаемой должности

Науменко Андрей Владимирович – Приморский районный суд города Одессы – отложен

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