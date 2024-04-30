Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

У вівторок, 29 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Коваленко Павло Леонідович - Токмацький районний суд Запорізької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Вибодовський Олександр Дмитрович - Господарський суд Хмельницької області - відкладено

Ковальчук Олена Костянтинівна - Хмельницький окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді

Науменко Андрій Володимирович - Приморський районний суд міста Одеси - відкладено.

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