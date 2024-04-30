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У Лондоні чоловік з мачете напав на людей: подробиці інциденту

13:00, 30 квітня 2024
36-річний чоловік напав на представників громадськості та двох офіцерів північному сході Лондона.
У Лондоні чоловік з мачете напав на людей: подробиці інциденту
Фото ілюстративне, джерело фото - iStock
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У Лондоні правоохоронці заарештували чоловіка, який з мачете напав на людей, передає Reuters.

36-річний чоловік напав на представників громадськості та двох офіцерів. Загалом в результаті інциденту до лікарні потрапили 5 осіб.

«Це, мабуть, був жахливий інцидент для тих, кого це стосувалося. Я знаю, що громада відчує шок і тривогу. Ми не вважаємо, що існує якась постійна загроза громаді», – сказала представниця столичної поліції Аде Аделекан.

У поліції заявили, що інцидент не виглядає пов'язаним з тероризмом, і вони не шукають інших підозрюваних.

«Я регулярно отримую інформацію про інцидент на станції Ено сьогодні вранці. Я думаю про тих, хто постраждав», – сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі.

Фото: Sky News

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