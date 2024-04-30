В Лондоне мужчина с мачете напал на людей: подробности инцидента

36-летний мужчина напал на представителей общественности и двух офицеров на северо-востоке Лондона.

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В Лондоне правоохранители арестовали мужчину, который с мачете напал на людей, передает Reuters.

36-летний мужчина напал на представителей общественности и двух офицеров. Всего в результате инцидента в больницу попали 5 человек.

«Это, пожалуй, был ужасающий инцидент для тех, кого это касалось. Я знаю, что община испытает шок и тревогу. Мы не считаем, что существует какая-то постоянная угроза для общества», – сказала представительница столичной полиции Аде Аделекан.

В полиции заявили, что инцидент не выглядит связанным с терроризмом и они не ищут других подозреваемых.

«Я регулярно получаю информацию об инциденте на станции Эно сегодня утром. Я думаю о пострадавших», – сказал министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли.

Фото: Sky News

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