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Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва

13:22, 30 апреля 2024
Чиновников, занимающихся экспертизой нормативных актов, фактически приравняли к лицам с инвалидностью в вопросе предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.
Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва
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Чиновники, занимающиеся изучением нормативно-правовых актов, получат отсрочку от призыва. Соответствующую норму содержит закон 3633-IX об усилении мобилизации, который вступит в силу 18 мая (законопроект 10449).

Так, к обновленной статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устанавливающей категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, добавили военнообязанных государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственных служащих, непосредственно выполняющих функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Таким образом, экспертов по нормативно-правовым актам выделили отдельно и приравняли к лицам с инвалидностью, лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, опекунов недееспособных лиц и т.д.

Напомним, что в законе отдельно регулируется вопрос бронирования. Таким образом, кроме опции бронирования, правила которого еще дополнительно предстоит определить в новом постановлении Кабмина, такие госслужащие-эксперты получат гарантированную отсрочку.

При этом из нового закона недостаточно четко следует, как именно в государственных органах будут определять таких экспертов.

Автор: Наталя Мамченко 

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