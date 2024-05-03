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В Минобороны ответили, кто из госслужащих подпадает под бронирование

23:30, 3 мая 2024
Сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории «А», категория «Б» и категория «В» уже будет бронироваться всего на 50%.
В Минобороны ответили, кто из госслужащих подпадает под бронирование
Источник фото: Freepik.com
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Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Есть четкий перечень категорий, кто будет освобождаться от мобилизации. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на военном учете и также могут быть вовлечены в Сил обороны. Кстати, теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона военные пенсионеры силовых структур – Министерства обороны, Нацполиции и т.п. – также становятся на военный учет», - сообщил Лазуткин, которого цитирует «Укринформ».

Отвечая на вопрос, кто из госслужащих подпадает под бронирование от мобилизации, представитель сообщил, что есть четкий перечень категорий, кто будет освобождаться от нее.

«Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории «А». Чтобы было понятно широким массам – это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и соответственно являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы», - пояснил спикер, добавив, что исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Кроме того, отсрочку от призыва будут иметь представители определенных органов государственного управления – судьи, представители Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, вовлеченные в киберзащиту страны.

Как писала «Судебно-юридическая газета», за 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, чьл норма законопроекта 10449 о бронировании государственных служащих допускала двойное толкование. В столь же неоднозначной редакции она осталась и после принятия закона, что может привести к проблемам на практике.

Также мы писали, что чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва.

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