За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

В Национальном агентстве по государственной службе (НАГС) представили результаты мониторинга количественного состава государственных служащих за первые три месяца 2024 года.

Так, фактическое количество работающих государственных служащих в настоящее время составляет 159 333 человека. За три месяца их стало меньше на 571.

Из общего числа работающих в 159,3 тысячи чиновников количество женщин – 119,6 тысячи, а мужчин – 39,6 тысячи.

Из них мужчин, которым меньше 60 лет – 36 707 человек. Из них 27 321 мужчин в возрасте от 36 до 60 лет и 9386 – до 35 лет.

Служат из числа госслужащих 3368 мужчин. При этом НАГС учитывает в это количество и тех, кто проходит службу в территориальной обороне и добровольческих формированиях территориальных общин (ДФТГ), то есть необязательно участвуют непосредственно в боевых действиях.

За 3 месяца, за которые НАГС проводило этот мониторинг, в число тех, кто служит, добавилось 4 мужчины и 38 женщин.

С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, а 263 – получили ранения.

1180 государственных служащих сейчас находятся за границей. За три месяца их стало меньше на 204 человека.

Кроме того, увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе. Сейчас их 40 769, что на 1 667 больше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, что Закон о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу 18 мая, отдельной нормой предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные работники НАБУ и ГБР.

Дополнительно закон определяет, что военнообязанные, работающие или проходящие службу в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны подлежит бронированию.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», норма законопроекта 10449 о бронировании государственных служащих допускала двойное толкование. В столь же неоднозначной редакции она осталась и после принятия закона, что может привести к проблемам на практике.

Также мы писали, что чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва.

Автор: Наталя Мамченко

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