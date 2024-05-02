За 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки

Кількість мобілізованих державних службовців за 3 місяці 2024 року зросла на 42 людини, з яких 38 жінок і 4 чоловіка.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) представили результати моніторингу кількісного складу державних службовців за перші три місяці 2024 року.

Так, фактична кількість працюючих державних службовців наразі складає 159 333 особи. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 571.

З загальної кількості працюючих у 159,3 тисяч чиновників кількість жінок – 119,6 тисяч, а чоловіків – 39,6 тисяч.

З них чоловіків, яким менше 60 років – 36 707 осіб. З них 27 321 чоловіків віком від 36 до 60 років і 9 386 – до 35 років.

Служать з числа держслужбовців 3368 чоловіків. При цьому НАДС враховує у цю кількість також і тих, хто проходить службу у територіальній обороні та добровольчих формуваннях територіальних громад (ДФТГ), тобто, необов’язково беруть участь безпосередньо у бойових діях.

За 3 місяці, за які НАДС проводило цей моніторинг, до числа тих, хто служить додалося 4 чоловіки та 38 жінок.

З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення.

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.

Крім того, збільшилася кількість вакантних посад на державній службі. Зараз їх 40769, що на 1667 більше, аніж у попередньому кварталі.

Нагадаємо, Закон про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності 18 травня, окремою нормою передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР.

Додатково закон визначає, що військовозобов’язані, які працюють або проходять службу у Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони підлягають бронюванню.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», норма законопроекту 10449 стосовно бронювання державних службовців допускала подвійне тлумачення. У такій же неоднозначній редакції вона лишилася і після ухвалення закону, що може призвести до проблем на практиці.

Також ми писали, що чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову.

Автор: Наталя Мамченко

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