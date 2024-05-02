На Сумщині фіксують спроби проникнення ДРГ: ворог намагається «прощупати» слабкі місця, — Нацгвардія

Цього тижня військові зафіксували найбільшу кількість російських диверсантів на сумському напрямку.

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Країна-агресор почала частіше застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на півночі України. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

Зокрема, цього тижня військові зафіксували найбільшу кількість російських диверсантів на сумському напрямку.

«Тобто ворог намагається «прощупати» певні слабкі місця. Водночас також фіксували деякі спроби проникнення ДРГ і в Харківській області», - наголосив Музичук.

За його словами, ЗСУ в прикордонних областях регулярно проводять контрдиверсійні заходи.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в Сумській області українські прикордонники відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

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