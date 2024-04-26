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На Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ: Андрій Демченко розповів подробиці

10:10, 26 квітня 2024
У ДПСУ наголосили, що ворожі ДРГ можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень.
На Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ: Андрій Демченко розповів подробиці
Фото: ДПСУ
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В Сумській області українські прикордонники відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Еспресо».

«Ворог не припиняє спроб проводити диверсійну роботу, найбільш активним напрямком є Сумщина. Найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме там. Крайню групу, яку виявили прикордонники й по який було відкрито вогонь, теж було викрито на Сумщині», - зазначив Демченко.

За його словами, кілька днів тому під час патрулювання наша група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ.

«Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху нашої групи. Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав'язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість. Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону. Такі групи можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень», - додав Демченко.

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