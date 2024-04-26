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В Сумской области пограничники отбили атаку российской ДРГ: Андрей Демченко рассказал подробности

10:10, 26 апреля 2024
В ГПСУ отметили, что вражеские ВРГ могут выявляться 1-2 раза в неделю.
В Сумской области пограничники отбили атаку российской ДРГ: Андрей Демченко рассказал подробности
Фото: ГПСУ
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В Сумской области украинские пограничники отразили атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Эспрессо».

«Враг не прекращает попыток проводить диверсионную работу, наиболее активным направлением является Сумщина. Наибольшее количество попыток враждебных ВРГ фиксируется именно там. Крайняя группа, которая была обнаружена пограничниками и по которой был открыт огонь, тоже была разоблачена на Сумщине», - отметил Демченко.

По его словам, несколько дней назад во время патрулирования наша группа зафиксировала попытку заката вражеской ДРГ.

«Эта российская группа пыталась заложить взрывные устройства по движению нашей группы. Наши ребята открыли огонь по ДРГ, завязался стрелковый бой. Присоединились артиллерийские подразделения, чтобы нанести поражение этой группе. Также на место выдвигались противодиверсионные резервы, чтобы зачистить местность. В последствии эта российская группа отошла за пределы государственной границы. Такие группы могут выявляться 1-2 раза в неделю», – добавил Демченко.

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