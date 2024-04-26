В Белом доме рассказали, в каком вооружении сейчас больше всего нуждается Украина

Противовоздушная оборона остается приоритетом для нашего государства.

Пока для Украины приоритетом в вооружении являются средства противовоздушной обороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает «Европейская правда».

«Когда мы пришлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать», - ответил Кирби на вопрос, рассматривают ли в США возможность отправки в Украину еще одной батареи Patriot.

Он отметил, что объявленный недавно пакет военной помощи Украины содержит критически важные для нее средства.

Но очевидно, что противовоздушная оборона будет оставаться приоритетом для украинцев. И если мы сможем внести свой вклад в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия – мы сделаем это», – добавил представитель Белого дома.

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